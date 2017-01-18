Около метро «Парк Победы» появилась инсталляция «Невидимая работа». Ее автором стал уличный художник Hioshi. Об этом он сам сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/hioshi1

Работа выполнена из керамики ми посвящена спасению рыбаков с отколовшихся льдин.

«Я однажды проходил мимо метро и увидел там белую каменную стену с фактурой похожей на расколотые льдины. Решил, что это был бы хороший способ напомнить о той работе, которую проделывают спасатели каждую весну, снимая рыбаков со льдин по всей России, и на Финском заливе в том числе», - цитирует «Бумага» Hioshi.

Ранее художник разместил свою инсталяцию в Кудорово, она называется «Основы композиции, изучаемые в студии». Артобъект посвящена ипотеке, Hioshi был удивлен размерами петербургских квартир и их необоснованной стоимостью.

Еще одной необычной инсталляцией Hioshi стала мясорубка с чиновниками на Университетской набережной, художник назвал ее «Золотое посмешище».

Фото: vk.com/hioshi1