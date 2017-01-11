Эрмитажные коты открыли свою арт-площадку в Петербурге

Сегодня, 11 января, официально открылось новое пространство «Республика котов» на Литейном проспекте. В пространстве уже проживают 40 животных из приютов. Половина новоселов переехала из подвалов Эрмитажа. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург».

Перед тем, как попасть в новый дом, животные два месяца проводят в ветеринарной клинике. Здесь их стерилизуют и прививают. Уже в «Республике» они проходят курс реабилитации и привыкают к людям. Посетители пространства могут не только поиграть с пушистыми любимцами, но и забрать понравившуюся кошку с собой.

«Вот посмотрите, мы все стоим и улыбаемся только потому, что получаем гигантское удовольствие от общения и просто от того, что мы видим животных. Поэтому, конечно, мне хотелось бы пожелать котопространству хорошей, уверенной, спокойной жизни. В первую очередь спокойной жизни его обитателям. Это очень важный элемент среды городского ландшафта. Очень хотелось бы, чтобы здесь было как можно больше детей. Тогда наши дети абсолютно точно вырастут добрыми, любящими животных, а значит хорошими людьми», - цитирует канал вице-губернатора Петербурга Ольгу Казанскую.

Подворотню рядом с «Республикой» украсила выставка работ эрмитажного фотографа Юрия Молодковца, который в течение нескольких лет снимал котов в залах Зимнего дворца. «Я знаю, что многих моих моделей уже забрали домой. Но некоторые еще живут в «Республике». Надеюсь, что у них будет счастливая судьба», - цитирует Metro Молодковцева.