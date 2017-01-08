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В середине лета 2017 в Петербурге выступят Depeche Mode

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Выступление 24 июня 2013 в Петербурге
© Фото: artphotoforyou / youtube.com

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В июле зрители Петербургского СКК увидят новое космическое шоу британских ветеранов.

В середине лета 2017 в Петербурге выступят Depeche Mode. Очередной визит в город на Неве британских ветеранов посвящен выходу их 14-го студийного альбома Spirit.

В июле зрители Петербургского СКК увидят новое космическое шоу кумиров, которые напрочь отказываются почивать на лаврах, пока мир, затаив дыхание, ожидает от них новых музыкальных откровений.

Послужного списка Depeche Mode хватит на целую книгу: Свыше 120 млн проданных альбомов; грандиозные концертные шоу, записи которых десятилетиями хранятся в коллекциях преданных фанов.

Кроме того, на их счету числятся огромное количество трибьют-проектов. Коллективы с мировым именем, от Deftones и Linkin Park до A-ha и «Телевизора» называют британское трио своими главными идейными вдохновителями.

Уникальный симбиоз рока и электроники, выведенный музыкантами без малого четыре декады тому назад, остается сверхактуальным и сегодня, обеспечивая трио солд-ауты на стадионах и в крупнейших концертных залах по всему миру.

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 13 июля, начало в 19:30

Стоимость: от 3500 до 25 тыс. рублей

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