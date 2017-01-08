На «Ленфильме» покажут цикл фильмов-выставок о великих художниках

На «Ленфильме» в рамках проекта TheatreHD покажут цикл фильмов-выставок о великих художниках. Петербуржцам представят ленты журналиста Фила Грабски о картинах Яна Вермеера, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка и других живописцев.

Особенность цикла фильмов-выставок заключается в том, что они позволяют услышать лучших экскурсоводов, заглянуть в закулисье и узнать о произведениях шокирующие подробности. Эти кадры дарят редкую возможность оказаться в лучших галереях и музеях мира.

Первый фильм, «Винсент Ван Гог - Новый взгляд», уже прошел 7 января. Следующие показы запланированы на 14 января в 15:00 - «Рембрандт», на 21 января в 15:00 - «Мане: Жизнь на холсте HD», а также на 28 января в 15:00, будет повторяться фильм «Винсент Ван Гог - Новый взгляд».

Где: Киностудия «Ленфильм» - Каменноостровский проспект, 10

Когда: 14, 21 и 28 января, начало в 15:00

Стоимость: 350 рублей на один фильм