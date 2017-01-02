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В Петербург всего на неделю вернулись «живые полотна» Сальвадора Дали

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© Фото: vk.com/spb_lumierehall

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Выставка проходит в креативном пространстве «Люмьер-Холл» только на новогодних каникулах.

В Петербург всего на неделю вернулись «живые полотна» Сальвадора Дали. Выставка проходит в креативном пространстве «Люмьер-Холл» только на новогодних каникулах: с 1 по 8 января.

Около 200 произведений художника при помощи мощных проекторов демонстрируются одновременно на всех поверхностях. Видеоряд сопровождается музыкой Астора Пьяццоллы и Ламберто Гарделли, что дает зрителям возможность отрешиться от действительности и с головой нырнуть в фантазийные миры Дали.

Гармоничное соединение изображения и звука позволяет открыть для себя нечто новое в работах живописца, глубоко прочувствовать его образы и сюжеты. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (812) 407-17-31.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: креативное пространство «Люмьер-Холл» - наб. Обводного Канала, 74Ц

Когда: с 1 по 8 января с 11 до 23 часов

Стоимость: от 350 рублей

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