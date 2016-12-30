В Петербурге хотят установить 70-метровый памятник Хармсу

В Петербурге хотят установить 70-метровый памятник писателю-абсурдисту Даниилу Хармсу. Сооружение будет являться кенотафом (от греч. «пустая могила») – памятником лицу, чье место захоронения утрачено или не существует. Конструкцию посвятят не только Хармсу, но и всем деятелям русского авангарда, могилы которых неизвестны.

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Памятник решили сделать заметным - это стела из нержавеющей стали высотой около 67 метров. На ней закрепят трехметровую бронзовую скульптуру-флюгер человека с раскинутыми руками, выполненную по рисунку самого Хармса. Она символизирует взлетевшего человека и крест.

Приоритетное место установки – площадь Академика Лихачёва на Петроградской стороне, на съезде Биржевого моста. Организаторы также рассматривают и альтернативные варианты – у стен тюрьмы «Кресты» или рядом с психиатрической больницей на Арсенальной улице, 9. если понадобится, высота может быть снижена до 40 метров.

Организаторы вполне могут просто шутить, говоря о столь по-хармовски абсурдном памятнике. Тем более, что в ноябре 2016 года на улице Жуковского уже появился подобный памятник, только сделанный в миниатюре.

Фото: предоставлено оргкомитетом премии Хармса