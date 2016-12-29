В Исаакиевском соборе устроят музыкально-световое шоу под Рахманинова

В Исаакиевском соборе устроят музыкально-световое шоу под Сергея Рахманинова. Выступит Камерный хор Смольного собора.

Мероприятие от обычного хорового концерта отличает не только выбор музыкального произведения, но и площадка, а также оригинальная художественная подсветка, которая продемонстрирует красоту собора.

Слушатели отправятся в незабываемое фэнтезийное путешествие, где краски подсветки сольются с живописью, мозаикой и непередаваемой атмосферой грандиозного собора.

В программе - «Литургия святого Иоанна Златоуста» Сергея Васильевича Рахманинова, созданная в 1910 году на музыку к литургии святого Иоанна Златоуста. Сочинение считается самым атмосферным произведением композитора.

Где: музей-памятник «Исаакиевский собор» - Исаакиевская площадь, 4

Когда: 8 января, начало в 19 часов

Стоимость: 500 рублей