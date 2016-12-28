В Музее горэлектротранспорта появились Wi-Fi и аудиогиды по QR-кодам

В Музее городского электрического транспорта в Петербурге появились Wi-Fi и аудиогиды по QR-кодам. Теперь посетителям доступны экскурсии по смартфону и виртуальные туры. Об этом сообщается на сайте "Новости Петродворцового района".

Чтобы воспользоваться Wi-Fi в музее, требуется стандартная процедура идентификации пользователя. В музее уже подготовлено полтора десятка виртуальных туров, темы – от вагона-легенды МС начала прошлого века до самого массового троллейбуса ЗиУ-9 и трамвая-исполина ЛВС-89.

"Мы обязаны успевать за новыми технологиями, призванными упростить и ускорить обмен информацией. И свободный канал Wi-Fi позволяет получить доступ к более полному объему материалов о транспортной истории города. Гости не зависят от традиционной экскурсии в группах, есть возможность задержаться подольше у каждого любопытного экспоната и просто поделиться впечатлениями и фотографиями с друзьями и подписчиками", – отметила заместитель директора музея Юлия Спиридонова.

В новогодние каникулы музей будет работать со 2 января с 10:00 до 18:00, касса открыта до 17:00. 31 декабря и 1 января - выходные дни. В праздники здесь пройдут специализированные выставки "80 лет троллейбусу в Петербурге", "Электрический транспорт в миниатюре" и персональная выставка работ Леонида Грольмана "Метафора".

Адрес музея: Васильевский остров, Средний проспект, 77

Стоимость билета: полный - 300 рублей, льготный - 100 рублей.

Стоимость поездки по мини-маршруту (после экскурсии): полный - 150 рублей, льготный - 90 рублей