Фасады Академической капеллы восстановили по проекту архитектора Бенуа

Фасады Государственной академической капеллы восстановили по проекту архитектора Бенуа, который он разработал 130 лет назад. Об этом рассказала пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова.

За четыре месяца специалисты отреставрировали фасады главного здания, а также реконструировали отдельные помещения капеллы, провели капитальный ремонт лестницы, ведущей в Камерный зал.

"Приятно отметить, что Новый год Академическая капелла Петербурга встречает в обновленном виде, такой, как 130 лет назад ее задумывал великий архитектор Леонтий Николаевич Бенуа. Это настоящий подарок для многих ценителей музыкального искусства, петербуржцев и гостей нашего города", - подчеркнул Владимир Кириллов.

Во время проведения реставрационных работ творческая жизнь Капеллы не прекращалась - горожане могли посещать концерты, выставки и фестивали. В общей сложности в 2016 году в здании побывали 200 тыс. человек.