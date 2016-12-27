Вилла Айнола в Зеленогорске признана региональным памятником

Вилла Айнола в Зеленогорске стала региональным памятником. Она находится на Приморское шоссе, 521, литера А. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Сохранившийся усадебный комплекс был возведен в 1907-1917 годах по проекту гражданского инженера, действительного статского советника, архитектора Дворцового управления Николая Салько, владевшего частью участка в конце XIX века.

Салько принадлежит также авторство нескольких зданий промышленной архитектуры в Петербурге: товарищества «Симменс и Гальске» на Васильевском острове, кожевенного завода Осипова, кожевенного завода Игнатьева, медеплавильного завода Ф. Фишера, ситценабивной фабрики Лютша и других.

Здание виллы явилось редким для Карельского перешейка образцом ансамбля в стиле неоклассицизма. Перед главным фасадом расположился пруд с плотиной и мостиком. Другой мостик перекинулся через ручей Хуумосен-оя, пересекающий участок. В южной части усадьбы недалеко от берега пруда среди деревьев была установлена деревянная беседка.

Еще до революции виллу приобрел Айно Гранлунд и назвал ее в свою честь. В 1939 году, во время русско-финской войны 1939-1940 годов, здание служило личной резиденцией правительства Финляндской демократической республики Отто Куусинена, создателя коммунистической партии Финляндии, председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР и заместителя председателя Верховного Совета СССР.

После Великой Отечественной войны вилла Айнола перешла дачному хозяйству для размещения гостиницы «Ривьера» («Северная Ривьера»). До 1960-х годов она оставалась единственной гостиницей в Зеленогорске. В 1990 году после капитального ремонта здание передано районной администрации. В 2007 году в одной из комнат разместилась мастерская художника Владимира Гарде.