Бесплатные экскурсии по парадным Петербурга пройдут в январе

В Петербурге запустили бесплатный цикл «Экскурсии по модерну» с осмотром парадных. Водить по городу всех желающих гиды будут в новогодние праздники: со 2 по 8 января.

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Фестиваль парадных Петроградской стороны откроется 2 января: с 10 утра до 17:30 вечера пройдет марафон из пяти экскурсий, переходящих одна в другую. Группа прогуляется по модерновым зданиям одного из главных исторических районов города.

На следующий день, 3 января, пройдут экскурсии по парадным Коломны. Завершится цикл 8 января - группа исследует Центральный район и увидит парадные домов северного модерна.

Каждая экскурсия длится около 1-1,5 часа. Посетить можно одну, несколько или все сразу, необходима предварительная запись на стене сообщества «Фестиваль парадных Петроградской (бесплатно)».