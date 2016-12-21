Семинаристы устроили песенный флешмоб в Пулково и Эрмитаже

Семинаристы организовали серию праздничных песенных перформансов: студенты Санкт-Петербургской духовной академии исполнили рождественские канты в Эрмитаже, зале ожидания аэропорта Пулково и ТЦ «Галерея».
Согласно информации на странице академии «ВКонтакте», сегодня, 21 декабря, студенты спели для пассажиров Пулково песню «Тихая ночь - святая ночь» Йосефа Мора на русском, английском и немецком языках.
По словам организаторов, для выступлений хор специально выбирает людные места, чтобы перед Рождеством порадовать большее количество петербуржцев. Выступление в ТЦ «Галерея» прошло 11 декабря, а в Эрмитаже - 18 декабря.