Дворцы, фонтаны и смотровые площадки: что нужно обязательно увидеть в Петергофе

Петергоф веками был парадной летней резиденцией императоров и неразрывно связан с историей Петербурга. Территория обустраивалась как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий величие России, которая смогла отвоевать в ходе Северной войны столь необходимый и желанный выход к Балтийскому морю.

Резиденция проектировалась так, чтобы не уступать по красоте и роскоши лучшим резиденциям европейских монархов, в том числе французскому Версалю. В годы Великой Отечественной войны немецкие оккупанты варварски разрушили дворцы и парки. Их восстановление заняло долгие десятилетия.

Верхний сад

Парадный въезд в императорскую резиденцию выполнен по рисункам Петра I и выдержан в идеальной симметрии. Его геометрическую планировку подчёркивают прямые аллеи из подстриженных лип, увитые зеленью галереи-берсо; зелёные газоны, обрамленные туями в виде шаров и конусов. Прогулка по Верхнему саду в любой сезон полна ярких эмоций и вдохновения, а вход сюда всегда бесплатный.

Фото: Instagram / @tatiana.poliakova.ru

Большой дворец

Внутри дворца расположено 30 комнат, которые поражают своим роскошным декором. Торжественный тронный зал имеет огромную площадь в 330 кв. метров. Одним из самых известных кабинетов стал Дубовый кабинет Петра I. Это помещение выполненными скульптором Николя Пино ещё при жизни императора. Панели и другое убранство кабинета удалось вывезти во время войны.

Величественный дворец Романовых украшают великолепные люстры, а также картины лучших художников. В Белой столовой можно познакомиться со старинным сервизом на 30 гостей из 196 предметов. Посещение дворца входит в обязательную программу визита в Петергоф.

Фото: Instagram / @olgakapunova

Большой каскад фонтанов

Один из самых крупных фонтанных ансамблей в мире. Он насчитывает 64 фонтана разной величины и 250 скульптур. В основную чашу-бассейн по лестницам, украшенным золочёными статуями, струится вода. Между ними расположены два грота – нижний и верхний, стилизованные под природные пещеры. В самом центре бассейна перед каскадом возвышается величественная статуя Самсона, которая олицетворяет победу над Швецией в Северной войне.

Фото: Instagram / @vyazanoe.schastie, @bird7013

Дворец «Монплезир»

Был любимым загородным дворцом Петра I, который он проектировал сам. Второе название дворца – «Голландский домик» было дано ему из-за фасада, который очень напоминает дома голландцев. В облике дворца отразились личность императора, его эстетические вкусы, интересы и привязанности.

Галереи и комнаты украшены полотнами западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, большая часть из которых относится к первоначальной коллекции, собранной Петром I. Дворец, сохранивший до наших дней значительную часть подлинной отделки и убранства, является безусловной жемчужиной в коллекции Петергофа.

Фото: Instagram / @pchelabee

Дворец «Марли»

Расположен у самой границы западной части Нижнего парка. Его изящный силуэт будто парит в воздухе, отражаясь в зеркальной глади прудов. Сейчас в музее хранятся личные вещи Петра I: морская шинель и кафтан с шитым орденом Андрея Первозванного, книги из личной библиотеки, стол с «аспидной» доской, выполненный руками царя, фляги из коричневого стекла, привезенные им из города Спа, штофы из цветного стекла с печатями «Данциг» и «Лондон». В прудах вокруг дворца с самого начала разводили осетров, эта традиция жива до сих пор.

Фото: Instagram / @alexpolyakov, @olegiooobrooo

Музей «Гроты Большого каскада»

Гроты представляют собой центр Большого каскада, они облицованы туфом, украшены фонтанами. Здесь расположены золочёные копии скульптур античных авторов, созданные уже в XIX веке. В гротах можно подробнее узнать историю создания фонтанов Большого каскада, а также об интересных инженерных решениях, которые здесь применяются. При переходе из Верхнего грота в Нижний можно увидеть подлинную кирпичную кладку петровского времени и трубы, по которым вода направляется к фонтанам.

Фото: Instagram / @detkalilka, @rinaisin

Собор Петра и Павла

Самым ярким примером русского церковного зодчества в Петергофе стал красивейший Собор Петра и Павла. Здание венчают пять глав и шатровые башни, одна из которых возвышается на целых 70 метров. Фасад облицован тёмно-красным и светло-жёлтым кирпичом, на нём располагаются иконы святых – покровителей царской семьи. Храм выполнен в неорусском стиле и является одним из главных украшений Петергофа. По винтовой лестнице из 143 ступеней можно подняться в верхнюю часть церкви, где находится смотровая площадка с великолепным видом на город.

Фото: Instagram / @mashenka_boginya

Павильоны на искусственных островах

Искусственные острова на Ольгином пруду Петергофа были созданы по приказу Николая I. В уютных садах на берегу пруда построены павильоны, которые напоминают виллы Южной Италии XVIII века. В саду располагается множество скульптур, бассейн с фонтанами. В царские времена сюда причаливали гондолы и лодки, а весь ансамбль небольших островов создавал ощущение безмятежности и покоя. С верхней террасы Ольгина павильона открывается прекрасный вид на Петергоф и его окрестности. Между островами на одинаковом расстоянии от них красуется Купающаяся Нимфа из мрамора.

Фото: Instagram / @maaaugli