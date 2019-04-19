В Эрмитаж после реставрации вернулась Венера Гатчинская

На торжественной церемонии в экспозицию Государственного Эрмитажа 16 апреля вернулась отреставрированная скульптура Афродиты, известная также как Венера Гатчинская. С весны 2018 года специалисты музея трудились над возвращением статуи прежней красоты и изящности. Теперь каждый желающий сможет увидеть шедевр, каким он был создан римскими мастерами III-II вв. до н.э.

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Скульптура Афродиты была привезена в Петербург в 1768 году. Ее приобрел в Риме первый президент Академии художеств Иван Шувалов для парка Сильвия, который находится рядом с Гатчинским дворцом. В 1886 году Венера Гатчинская была передана в коллекцию Эрмитажа, и с тех пор считается одним из украшений его бесценной коллекции. За сто лет нахождения на петербургском воздухе статуе потребовалось целых две реставрации и в итоге ее убрали подальше от дождей и ветров.

Афродита была высечена из крупнозернистого мрамора древнеримскими мастерами около 250 года до н.э. Это реплика статуи Венеры Капитолийской, которая в свою очередь сделана по образцу древнегреческой статуи Венеры IV века до н. э. Интересно, что Афродита потеряла свою оригинальную голову и до реставрации был четко виден шов на месте соединения. По словам реставратора Ирины Никулиной, Шувалов привез цельную скульптуру, купленную за 500 экю, но ему чем-то не угодила ее голова и он приобрел новую голову еще за 80 экю и приказал установить ее на месте прежней.

Венера Гатчинская до реставрации. Фото: hermitagemuseum.org

За длительную историю помимо отсеченной головы на статуе виднелись следы различных вмешательств и дополнений, появившихся в XVIII–XX веках. Мрамор на скульптуре был в крупных выбоинах и сколах, фигура состояла из неоднородных частей. Современные технологии позволили обнаружить на материале не только пятна, трещины, наслоения грязи, лишайник и другие следы, но и свинец, и расплав серы, которые в то время активно использовали реставраторы. Их задачей стало все это аккуратно удалить и с использованием передовых материалов и технологий вернуть статуе первоначальную красоту.

Реставраторы расчистили мрамор на статуе, ликвидировали сколы, обработали мастикой швы, провели восстановление поверхности железного каркаса. Теперь Афродита заняла свое почетное место в постоянной экспозиции Отдела античного мира Эрмитажа.

«Сегодня мы представляем отреставрированную скульптуру Афродиты. Она довольно сильно пострадала во время размещения в Гатчинском парке. И уже давно пришло время поместить ее «под крышу». Реставрация памятников древней скульптуры – это большая исследовательская и научная работа. Первостепенная наша задача – найти и восстановить изначальный облик скульптуры. У Венеры Гатчинской довольно богатая история. Мы изучили много информации о жизни античных женщин. Рад объявить, что сегодня мы можем продемонстрировать итоги этой работы», – рассказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Следующим объектом, который будет восстановлен, станет мраморная статуя российской императрицы Александры Фёдоровны, сидящей в кресле. Она была выполнена в 1840 году скульптором Дмитрием Савельевым по оригиналу Карла Фридриха Вихмана, который был существенно поврежден в 1837 году во время пожара. Отреставрированная появится в отреставрированном виде у Октябрьской лестницы Зимнего дворца Государственного Эрмитажа в апреле 2020 года.