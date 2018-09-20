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Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве» в Русском музее

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© Фото: ВТБ
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    Выставка продлится до 19 ноября 2018 года, на ней представлены 350 произведений живописи, графики и скульптуры.

    В Русском музее 20 сентябр при поддержке банка ВТБ открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». Она продемонстрирует национальные черты этого течения, тенденции его развития на разных этапах, а также индивидуальные особенности творчества отдельных мастеров.

    На экспозиции будет представлено около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов. Наряду с шедеврами Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой будут показаны менее известные работы их коллег из различных художественных объединений. Впервые будет широко представлена печатная графика русского экспрессионизма – станковые гравюры, литографированные книги, плакаты.

    «Каждая наша совместная работа – праздник для искусствоведов и любителей, и это очень приятно осознавать. Почти все лето была открыта масштабная выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ. И мы, и Русский музей получили очень много положительных отзывов на нее. Уверены, что работы Шагала, Ларионова, Гончаровой и других экспрессионистов, которые творили в начале 20 века, не оставят публику равнодушной, и выставка станет ярким культурным событием Петербурга», – отметил Виктор Шкипин, руководитель департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ – старший вице-президент.

    Выставка продлится до 19 ноября 2018 года. 

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