Названы самые популярные фильмы для просмотра в пятницу 13-го

Tele2 проанализировала активность абонентов в приложении «Tele2 TV» за последние пятницы, на которые выпадало 13-ое число. По статистике Tele2, по сравнению с обычной пятницей спрос на фильмы ужасов в этот день вырастает в среднем в пять раз, на триллеры – в три раза.

В пятницу, 13-го, по данным оператора, трафик в приложении «Tele2 TV» значительно вырастает по сравнению с обычным последним рабочим днем недели. Пользователи выбирают хорроры и триллеры, спрос на которые особенно заметен в вечернее время.

В этом году 13 июля оператор зафиксировал увеличение интереса к фильмам ужасов в 5,5 раза по сравнению с обычной пятницей. В то же время число просмотров этой категории фильмов осталось на уровне аналогичного показателя за предыдущую апрельскую пятницу, 13-го.

Оператор также составил рейтинг пяти наиболее популярных фильмов ужасов в приложении «Tele2 TV», которые пользуются спросом в «день неприятностей»:

1. «Пила: Игра на выживание»;

2. «Другие»;

3. «Ведьма из Блэр: Новая глава»;

4. «Дом моих кошмаров»;

5. «Джиперс Криперс 3».

«Tele2 TV» – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2.