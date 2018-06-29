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В Петербурге открывается Онлайн-парк Tele2

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Онлайн-кинотеатр, футбол на приставке, виртуальные приключения в VR-очках – весь июль бесплатные развлечения со вторника по воскресенье в МЕГА ПАРКЕ Дыбенко.

Tele2 открывает для жителей Северной столицы Онлайн-парк в МЕГА ПАРКЕ Дыбенко.

Все развлечения на его территории будут организованы с помощью сети четвертого поколения Tele2. В течение месяца горожане смогут бесплатно смотреть кино. Также гостям будет доступна VR-зона, а желающим поддаться футбольной лихорадке предложат сыграть в главную игру лета на приставке.

Посетителей онлайн-кинотеатра Tele2 ждет комфортное пространство с большим экраном и мягкими креслами, зрительный «зал» вмещает 60 человек. С помощью LTE будут транслироваться разнообразные фильмы: от семейных комедий до драм, триллеров и артхауса. В репертуаре представлено более сто кинолент, среди которых номинант премии «Оскар» «Тоня против всех», захватывающий фильм «Большая игра», новинка 2018 года триллер «Пассажир» и многие другие.

После кинопросмотра в Онлайн-парке Tele2 можно будет сразиться в футбол на приставке или погрузиться в виртуальную реальность и прочувствовать на себе скорости 4G. VR-очки обеспечат реалистичный эффект присутствия и высокий уровень интерактивности в играх и видео.

«МЕГА предоставляет всем желающим возможность приятно провести время на свежем воздухе и погрузиться в иную реальность, полную виртуальных приключений и любимых фильмов с новым онлайн-парком, созданным оператором мобильной связи Tele2, онлайн-кинотеатром ivi и МЕГОЙ в МЕГА ПАРКЕ», – рассказывает Наталья Петелина, управляющая ТК МЕГА Дыбенко.

Кинотеатр Онлайн-парк будет открыт со вторника по воскресенье с 15:00 до 22:00. С подробным графиком и временем работы, а также расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте kino.tele2.ru.

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