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Записи мастер-классов с петербургского «Дня Кино от Potential» доступны всем желающим

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© Фото: Tele2

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Благодаря поддержке мобильного оператора Tele2 мастер-классы Ильи Найшуллера, Константина Майера и Натальи Дрозд можно скачать бесплатно.

На территории завода «Арсенал» 5 мая состоялся «День кино от Potential», на котором свои лекции и мастер-классы провели мэтры киноиндустрии. С петербургскими поклонниками кино встретились режиссеры Илья Найшуллер («Хардкор», клип группировки «Ленинград» «Кольщик») и Павел Руминов, сценарист фильма «Я худею» Константин Майер, продюсер фильмов «Аритмия», «Салют 7», «Брат» Наталья Дрозд. Также прошли мастер-классы по съемке видеоклипов, звукорежиссуре, работе стилиста на съемочной площадке, а также спецпроект, посвященный формату веб-сериала.

Параллельно проходил завершающий этап Всероссийского сценарного конкурса Potential 2018. Участники соревновались в четырех категориях: полнометражные и короткометражные фильмы, теле- и веб-сериалы. Победители получили стартовое финансирование и продюсерское содействие в дальнейшем производстве.

Для всех, кто не смог лично присутствовать на «Дне кино», мобильный оператор Tele2 организовал онлайн-трансляцию презентаций проектов-финалистов конкурса и питчинга участников, претендующих на гранты. Помимо этого, с 10 мая каждый желающий может посмотреть и пересмотреть заинтересовавшие его мастер-классы, которые выложены на официальной странице «Дня кино» в социальных сетях и на сайте проекта.

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