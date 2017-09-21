Петербуржцев приглашают поиграть на африканском барабане

Интерактивно-игровой проект «Вбарабан» приглашает петербуржцев на «живые» игровые интерактивы с перкуссионными музыкальными инструментами. Основа - это африканский барабан джембе, а все остальное это «шуршалки», «звенелки», «стучалки» - инструменты с имитацией звуков моря, грома, дождя и прочие.

Причем, как заявляют организаторы интерактива, умение играть на музыкальных инструментах вам вовсе не требуется. Их задача - дать людям возможность играть. Это живое общение, импровизация, возможность выразить себя. «Мы поделимся с вами радостью обладания инструментом и взаимодействия с ним, способностью получать от этого невероятное удовольствие!» - говорят представители проекта «Вбарабан».

Для того чтобы удостовериться в том, что вам это нужно, достаточно перечислить результаты, которые достигаются в процессе игр «Вбарабан». Во-первых, самореализация и самовыражение, ведь эти игры сочетают в себе простоту и творческий подход к процессу. Барабан, пожалуй, один из немногих инструментов, на котором может играть любой человек, так как для этого не требуется специальных знаний и навыков.

Во-вторых, игровая «терапия». Играя на барабане, вы концентрируетесь на соблюдении ритма и поэтому забываете переживать о том, что так беспокоило вас еще пять минут назад. Помимо этого, играя, вы упорядочиваете свое восприятие, восстанавливаете внутреннее равновесие. Как только начнете играть - окунетесь в собственные чувства и ощущения.

В-третьих, чувство причастности. Игры «Вбарабан» – коллективные, любой ритм - это гармония. Достижение гармонии возможно лишь при взаимодействии, взаимовнимании и способности видеть и слышать друг друга. Вас удивит, как просто можно разговаривать одними взглядами и ритмами.

В-четвертых, осознание индивидуальности. Игра позволяет каждому занять наиболее комфортную позицию в соответствии с индивидуальностью. Каждый участник особенен и значим в общей игре.

В-пятых, эмоциональная разрядка. Как часто вам выпадает возможность красиво выразить любой свой внутренний эмоциональный настрой? А испытать от этого много положительных эмоций? А сохранить возможность воспроизвести эти эмоции? В игре это делается легко.

И наконец, радость. Как часто у вас появляется возможность сделать что-то новое для себя, что априори принесет удовольствие? Попробуйте играть!

«Любая наша встреча - это всегда элемент импровизации. Мы встречаемся с самыми разными людьми, и нашей задачей является сделать интересную игру именно для вас, учитывая время, место и настроение. Возможно, мы создадим с вами совсем новую композицию, а, может, в вас проявится дар дирижера? Единственное, что мы знаем, – хороших ощущений будет много, вам будет интересно, и, возможно, мы перевернем ваше сознание и восприятие с помощью всевозможных музыкальных игр и головоломок!» - обещают ребята из «Вбарабане».

Организаторы обещают подобрать игру специально для вас, на основании цели встречи, количества человек и желаемого времени. Это может быть интерактивная программа на корпоративе, конференции и любом другом мероприятии, тимбилдинг или часть (этап) тимбилдинга, мастер класс и любой другой предложенный вами формат.

Коллективная игра на барабанах и других музыкальных инструментах - это совместное сопереживание радости творчества и активный антистресс. Игра объединяет, становясь незабываемым общим переживанием, а зачастую еще и хорошей традицией.