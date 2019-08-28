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Банк ВТБ поддержит серию концертов musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Ближайшее из заявленных мероприятий состоится 1 сентября в Санкт-Петербургской государственной капелле.

Коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса анонсировал расписание серии концертов в Москве и Петербурге. Выступления состоятся при поддержке банка ВТБ – генерального партнера оркестра и хора musicAeterna.

Ближайшее из заявленных мероприятий состоится 1 сентября в Санкт-Петербургской государственной капелле. Здесь будет представлено концертное исполнение оперы Моцарта «Так поступают все женщины».

23 октября в Большом зале Московской консерватории музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта.

В декабре Государственная капелла Санкт-Петербурга примет сразу два концерта с участием Теодора Курентзиса – жители и гости культурной столицы услышат Девятую симфонию Малера и концерт Рамо.

«Концерты коллектива musicAeterna собирают полные залы по всему миру, а оригинальные, порой самые неожиданные подходы к исполнению классических произведений формируют современную музыкальную среду. Мы верим, что поддержка подобных значимых проектов в области искусства способствует развитию культурного уровня страны», – отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

ВТБ и коллектив musicAeterna связаны партнёрскими отношениями с 2016 года. Взаимодействие банка с коллективом Теодора Курентзиса продолжается и сейчас. В 2019 году в Москве при поддержке банка ВТБ уже прошли два выступления musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса: 24 марта в Московской консерватории и 31 мая в концертном зале «Зарядье».

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