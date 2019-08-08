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Русский музей открывает первую за 50 лет выставку Константина Сомова

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На выставке можно увидеть произведения всех периодов творчества Сомова с середины 1890-х и до конца 1930-х.

В Михайловском замке Русского музея 8 августа открывается выставка «Константин Сомов (1869-1939). К 150-летию со дня рождения». Предыдущая столь масштабная экспозиция работ художника проходила в музее 50 лет назад. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

Константин Сомов – один из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, знаковый представитель творческого объединения «Мир искусства». Сомов создавал портреты известных деятелей Серебряного века, пейзажи, иллюстрировал книги и журналы, участвовал в оформлении театральных постановок. На выставке можно увидеть произведения всех периодов творчества Сомова с середины 1890-х и до конца 1930-х.

Зрителям будет представлено более 100 живописных и графических работ из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств и частных коллекций.

«Выставки, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам. Этот проект не стал исключением, и им мы отмечаем 150 лет со дня рождения Константина Сомова – незаурядного, разностороннего художника, которого, к сожалению, на родине знают не очень хорошо. Мы очень рады, что музей смог представить такую разноплановую коллекцию произведений мастера: зрители увидят и живопись, и графику, и статуэтки, и скульптурные группы», – отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Выставка продлится до 4 ноября 2019 года.

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