Банк ВТБ стал спонсором выставки в Эрмитаже

26 июня 2019 года в Николаевском зале Зимнего дворца для посетителей откроется экспозиция под названием «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова». Посетители увидят более 140 экспонатов, среди которых будут представлены картины, скульптуры, фотографии, акварели, книги. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

Собрание относится ко второй половине XIX века. Коллекция графа включает уникальные образцы русской и европейской живописи (в том числе итальянского Возрождения), скульптуры и прикладного искусства, китайской керамики. Многие предметы собрания графа Павла Строганова стали частью коллекций крупнейших музеев мира. Для текущей выставки экспонаты предоставили, например, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тамбовская областная картинная галерея и ряд других музеев.

«Павел Строганов продолжал родовую традицию коллекционирования, начатую его отцом – меценатом Сергеем Строгановым. Пополняя фамильную коллекцию предметов искусства и покровительствуя великим русским художникам, он внес неоценимый вклад в развитие русской изобразительной школы и сохранение мирового культурного наследия. Мы рады принять участие в организации данной экспозиции и познакомить современного зрителя с этим уникальным собранием», – отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Выставка продлится до 13 октября 2019 года.