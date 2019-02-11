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Русский музей отправит в Москву 78 произведений Ильи Репина

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Картина «Бурлаки на Волге»
© Фото: smallbay.ru

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Среди них «Садко», «Бурлаки на Волге», «17 октября 1905 года» и другие.

В Третьяковской галерее при поддержке ВТБ 15 марта откроется выставка «Илья Репин», приуроченная к юбилею художника. Государственный Русский музей предоставит для проекта 54 живописных и 24 графических произведения. Среди них «Садко», «Бурлаки на Волге», «17 октября 1905 года» и другие.

Важным событием в рамках выставки станет экспонирование крупноформатного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Русского музея. 11 февраля картину демонтируют, накатят на вал и отправят в Москву. Вновь увидеть произведение в Петербурге можно будет осенью 2019 года, когда выставка «Илья Репин» откроется в Русском музее.

В общей сложности экспозиция в Третьяковской галерее включит в себя более 180 живописных полотен и более 130 графических работ, созданных автором с начала 1870-х по конец 1920-х годов. В состав выставки включены произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний.

Генеральным спонсором выставок работ Ильи Репина в Третьяковской галерее и в Русском музее выступит банк ВТБ.

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