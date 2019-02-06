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Банк ВТБ поддержал постановку балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

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© Фото: Евгений Матвеев

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Спектакли будут в репертуаре 26 и 27 февраля, а также 4 и 5 марта.

На сцене Александринского театра 6 февраля состоится мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана. Спектакли будут в репертуаре 26 и 27 февраля, а также 4 и 5 марта.

«Эффект Пигмалиона» – балет Бориса Эйфмана в жанре трагикомедии, признанным мастером которого является хореограф. Премьера постановки и последующие спектакли пройдут при поддержке банка ВТБ.

«Мы не знаем своих подлинных возможностей. Ведь человеческая природа бесконечно загадочна. Это сфера неисчерпаемых открытий. Балет «Эффект Пигмалиона» – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни», – рассказал Борис Эйфман, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.

«Каждая постановка Бориса Эйфмана – это философский трактат, написанный языком танца, не зря хореографа называют балетмейстером-психоаналитиком, театральным волшебником. Учитывая всеобщее признание гения Бориса Эйфмана, не остается сомнений в том, что «Эффект Пигмалиона» станет еще одним шедевром мастера. Нам остается только наслаждаться результатом и радоваться возможности быть причастными к этому событию», – отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

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