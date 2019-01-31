При поддержке ВТБ открылась выставка «Михаил Шемякин. Рисунки в стиле дзен»

В Центре Михаила Шемякина открылась выставка «Михаил Шемякин. Рисунки в стиле дзен». Экспозиция 119 оригинальных рисунков художника впервые представлена в Петербурге. Она знакомит с одним из направлений в творчестве Михаила Шемякина: графикой, выполненной черной тушью на белой бумаге.

В основе композиции большинства рисунков лежит пятно, лишенное четких контуров. Его размытость играет большую роль в восприятии образов, образующих несколько тематических групп: «Пейзажи», «Галантные фигуры», «Самурай и дамы», «Ангелы смерти», «Сценки монашеской жизни», «Пятно и резкий удар». Другой источник вдохновения для серии – графика Рембрандта, Гойи, Ромпея и других европейских мастеров.

В рамках выставки запланирован цикл лекций от искусствоведов Государственного Эрмитажа и Института философии СПбГУ. Выставка продлится до 14 апреля 2019 года. Генеральный спонсор – банк ВТБ.