ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре

ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра и продаж билетов через сайт организации.

Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».

«Банк ВТБ с гордостью выступает единственным партнером Большого театра по обслуживанию эквайринга как физических касс, так и продаж через интернет-сайт. Большой театр – это национальный бренд России в масштабах мирового искусства. Мы разделяем его особое внимание к своим зрителям и предоставим максимально стабильный и надежный сервис. Эквайринг такого учреждения – это знаковый проект для ВТБ. Мы планомерно укрепляем свои позиции в обслуживании предприятий сферы культуры», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.