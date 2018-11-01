Банк ВТБ выступил генеральным спонсором сериала «Годунов»

5 ноября в 21:00 на телеканале «Россия 1» состоится главная премьера этого сезона – на экранах появится первая серия исторической драмы «Годунов». Это масштабный проект об одном из самых сложных и противоречивых периодов в истории российского государства.

В проекте задействован звездный состав: роль Бориса Годунова исполнил Сергей Безруков, Марию Годунову сыграла Светлана Ходченкова, Василия Шуйского – Андрей Мерзликин, Малюту Скуратова – Виктор Сухоруков, Ивана Грозного – Сергей Маковецкий.

Также в сериале снялись Анна Михалкова, Владимир Стеклов, Ирина Пегова, Анна Ковальчук, Дарья Урсуляк и многие другие. Генеральным спонсором телесериала выступил банк ВТБ.

«Над всеми нами, конечно, довлеет пушкинский образ Годунова. Но мы не Пушкина снимали, a историческое кино. И консультировали нас серьезные историки. И мне пришлось прочесть много исторических документов, чтобы прочувствовать то время. Важно, чтобы в историческом материале современного актера не было видно», – поделился своими мыслями о проекте Сергей Безруков.

«Сериал «Годунов» – результат серьезного анализа профессиональных историков и кропотливой работы творческой команды: режиссера, актеров, костюмеров, гримеров. Такой проект – действительно важное событие для российского телевидения. Просмотр сериала, безусловно, доставит удовольствие зрителям – мы сможем погрузиться в историю нашего государства и по-новому взглянуть на тот период времени», – отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.