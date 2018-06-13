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С кем ты встретил это лето, или ностальгия по 2000-м вместе с Franz Ferdinand

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© Фото: Сергей Зорин / «Санкт-Петербург.ру»
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    В центре дизайна ARTPLAY отгремел международный музыкальный фестиваль Stereoleto, и в 17-й раз умудрился удивить своих зрителей свежестью звука.

    Первые репетиции британской группы Franz Ferdinand в начале 2000-х прошли на заброшенном складе в Глазго. Вокалист Алекс Капранос, барабанщик Пол Томсон и бас-гитарист Боб Харди гордо именовали его замком. Ночью группа, еще только мечтая о славе, давала в «замке» концерты, пока бесплатные. Молва о «францах» дошла и до полиции, которую особо заинтересовал самовольный захват здания. Группе пришлось «переехать»: новым «замком» стало заброшенное здание суда. Репетиции и концерты возобновились.

    Мировое признание к инди-рок группе пришло в 2004-м после песни Take Me Out, ставшей визитной карточкой группы.

    Выступая в 2018-м в бывшем промышленном здании, превращенном в петербургский центр дизайна ARTPLAY, Franz Ferdinand наверняка вспоминали милый сердцу «замок» и свои первые выступления. Еще до «Грэмми» и Brit Awards. Петербургские фанаты, добрая половина которых – ровесники основателей диско-панка из Глазго, подпевали новым песням и голосили слова старых.

    Группа Franz Ferdinand стала хедлайнером музыкального фестиваля Stereoleto, который собрал культовых и начинающих музыкантов уже в 17-й раз. Несмотря на столь «древнюю» историю, фестиваль не перестает удивлять. Главным новшеством 2018 года стало место проведения. Милую летнюю поляну на Елагином острове сменил урбанистический ARTPLAY.

    «Фестиваль Stereoleto никогда не боялся экспериментировать. С площадками, стилями, сценами. Мы не боимся изменений. Мы десять лет проводили фестиваль Stereoleto в ЦПКиО, нам нравится это место, этот парк: мы первые, кто организовал и провел фестиваль именно там. Но в этом году мы решили сделать перезагрузку и попробовать что-то новое, и верим в то, что это подарит фестивалю новый виток в развитии, а также приятно удивит его гостей», – уверен генеральный продюсер фестиваля Илья Бортнюк.

    Возможно, главный городской open-air собрал на территории петербургского центра дизайна более 50 групп со всего мира. В этом году на четырех сценах (две из которых предусмотрительно спрятали под крышей от дождя) выступили культовая рэп-группа «Каста», главная рок-команда Прибалтики Brainstorm, загадочная Ionnalee, сверхновая русская поп-группа «Мальбэк», необыкновенное поп-фолк-трио Milky Chance, американские романтики Cigarettes After Sex, герои молодежи «Пошлая Молли», «Кирпичи» в расширенном составе с духовой секцией, уже названная голосом современного поколения Гречка и многие другие.

    Впервые в рамках фестиваля состоялась ночная электронная программа Stereonight. На ночную сцену были приглашены российские электронные музыканты и медиахудожники и такие зарубежные исполнители, как Ionnalee, Squarepusher, Jori Hulkkonen and Jimi Tenor и еще более десяти имен.

    Попробовать алкогольное мороженое, попрыгать в бассейне, наполненном мягкими шарами, получить бокал шампанского за фото с хэштегом, выиграть поездку в Амстердам, верно ответив на вопросы викторины, или получить бесплатные кепки, просто оказавшись в нужном месте, – музыкальной программой Stereoleto, по традиции, не ограничивается. На территории ARTPLAY расположились арт-объекты от дизайнера Андрея Люблинского, фудкорт, чил-аут зоны и детские площадки от друзей и партнеров фестиваля.

    «Несмотря на награду Brit Awards в номинации «лучшая рок-группа», фронтмен Franz Ferdinand Алекс Капранос ранее заявлял, что считает свою команду поп-группой: «Мы исполняем самую настоящую поп-музыку. Она апеллирует прямо к природным инстинктам человека. Если ты покачиваешь ножкой под музыку – это уже поп». Меломаны Северной столицы доказали это на практике: качали под музыку, пока главную сцену разрывали озорные и дерзкие Franz Ferdinand, а за пределами площадки питерский дождь барабанил Take Me Out.

    Фото: Сергей Зорин / «Санкт-Петербург.ру»

     

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