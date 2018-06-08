  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 00:05 62.3174  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 00:05 73.3759  
Нефть($) 08.06.2018 76.40 1.15
Нефть(p) 08.06.2018 4787.84 +136.45

Что почитать в июне: новинки от издательства «Альпина Паблишер»

Автор:


© Фото: miridei.com

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» и издательство «Альпина Паблишер» выбрали самые интересные книжные новинки июня – от секретов мастерства Фрэнсиса Форда Копполы по путеводителя для влюбленных в математику, от заветов Фрейда до небанальной памятки о дизайне и архитектуре.

Альпина Паблишер

 

«Живое кино: Секреты, техники, приемы»

Автор: Фрэнсис Форд Коппола

Ориентировочная дата выхода: 14 июня 2018

Создатель «Крестного отца», «Апокалипсиса сегодня», «Дракулы» и других киношедевров не устает быть новатором и теперь. По мнению Фрэнсиса Форда Копполы, будущее кинематографа – за новой формой искусства, которое он назвал «живое кино». Оно объединит все лучшее, что придумано и успешно используется в кино, телевидении и театре. Такой фильм, снятый одним дублем, в режиме реального времени, с элементами сценической постановки и использованием новейших технологий даст режиссерам больше творческой свободы, а зрителям – ощущение, что они смотрят кино прямо в процессе его создания. В этой книге Коппола рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке и съемках «живого кино», размышляет об особенностях работы с актерами и построения кадра.

Эта книга не только руководство по созданию «живого кино», но еще и автобиография кинорежиссера. Он рассказывает о людях и фильмах, которые на него повлияли, и делится личным взглядом на историю развития кинематографа и телевидения.

В приложении есть дневниковые записи Фрэнсиса Форда Копполы, которые он делал в ходе постановки «живого кино» в 2015 году.

«Что бы сказал Фрейд? Как великие психотерапевты решили бы ваши проблемы»

Автор: Сара Томли

Ориентировочная дата выхода: 15 июня 2018

Что бы сказал Карл Юнг о вашем кризисе среднего возраста и покупке красного «Феррари»? Как бы Беррес Фредерик Скиннер объяснил, почему вы не отлипаете от своего телефона? Хотели бы обратиться к Эриху Фромму за помощью в поиске настоящей любви? Эта книга – отчасти введение в психологию, а отчасти руководство для жизни. Ее автор, психотерапевт Сара Томли, вооружит вас знаниями, объяснит, почему вы такие, какие вы есть, почему поступаете так, а не иначе, и расскажет, как ваши повседневные проблемы решили бы известные психологи и психоаналитики, такие как Мелани Кляйн, Дональд Винникотт, Фриц Перлз и многие другие.

«Хороший плохой босс: Наиболее распространенные ошибки и заблуждения топ-менеджеров»

Авторы: Кэри Купер, Стефан Стерн

Ориентировочная дата выхода: 10 июня 2018

О работе руководителей и топ-менеджеров существует много мифов: «лидерами рождаются», «вся власть сосредоточена наверху», «на самом деле женщины не хотят руководить», «быть начальником сложно» и им подобные. Стереотипы относятся не только к личностным качествам руководителя, но и к рабочим процессам, за которые он отвечает.

Мифы возникали не на пустом месте, когда-то многие из этих установок были актуальны, но в наши дни они безнадежно устарели. Однако эта «мифология» часто мешает продуктивной работе, ухудшает отношения в коллективе и не дает руководителю раскрыть потенциал – как собственный, так и своих сотрудников. Авторы книги разбирают 44 самых известных мифа об управлении и дают подробные инструкции о том, как избавиться от них навсегда, а также приводят интервью с выдающимися специалистами в области управления.

«Результатники и процессники: Результаты, создаваемые сотрудниками»

Автор: Артем Ганноченко

Ориентировочная дата выхода: 27 июня 2018

 

Книга о том, как действовать с максимальной эффективностью и достигать желаемых результатов, обладая ограниченными ресурсами. Результатники и процессники – это два типа сотрудников. Автор рассказывает об их особенностях и показывает, как настраивать ресурсы организации – человеческие, финансовые, материальные, временны́е, чтобы они работали как единое целое. Человеческий ресурс является ключевым, ведь сотрудник – это ресурс компании, управляющий остальными ресурсами. Поэтому и задачи, разбираемые в книге, посвящены правильному мотивированию и обучению сотрудников, планированию и оценке их работы.

«Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство»

Авторы: Джеффри Лайкер, Йорго Трахилис

Ориентировочная дата выхода: 11 июня.2018

Компания может расти и развиваться ровно настолько, насколько она развивает своих лидеров. Времена, когда организациям нужны были только грамотные исполнители, остались в прошлом. Сегодня развитие невозможно без личного участия каждого. Именно так выглядит настоящее лидерство: руководитель, который побуждает коллег постоянно совершенствоваться. Каждый процесс должен улучшаться каждый день.

Джеффри Лайкер – ведущий мировой эксперт по методам Toyota, автор множества книг, включая «Дао Toyota», «Практика дао Toyota» и многие другие, – рассказывает о самом главном секрете Toyota: уникальной системе развития лидеров, которую компания разрабатывала в течение нескольких десятилетий. Именно эту систему и стоит внедрять вместо простого копирования отдельных инструментов бережливого производства: «точно вовремя», канбан и других.

«Дизайн в пространстве культуры: От арт-объекта до эклектики»

Автор: Максим Лаврентьев

Дата выхода: 1 июня 2018

Книга о различных стилях в архитектуре и интерьере, о значении и функциональности разных предметов, о взаимосвязи истории, культуры и дизайна. Вы узнаете о том, как отличить винтаж от ретро, гламур от китча, в чем тайный смысл узоров на ковре, откуда взялись «диванные войска», у кого из знаменитых личностей был самый необычный кабинет, а также многое другое. Автор, пытаясь воссоздать в своей гостиной атмосферу XIX столетия, погрузился в историю, чтобы найти больше подробностей о доставшихся ему в наследство вещах. Обнаруженная им в различных источниках информация оказалась настолько интересной, что ему захотелось поделиться ей с другими – и так родилась эта книга.

Альпина нон-фикшн

 

 «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество»

Автор: Роберт Сапольски

Ориентировочная дата выхода: 18 июня 2018

В книгу «Кто мы такие?» вошли лучшие статьи известного ученого и популяризатора науки Роберта Сапольски о человеке во всем его потрясающем многообразии. Три ее раздела посвящены главным вопросам естествознания, включая влияние генов и среды на поведение, социальные, политические и сексуальные предпосылки поведенческой биологии и роль общества в формировании личности. Во всем, что описывает Сапольски – от брачных ритуалов грызунов до религиозных практик жителей тропических лесов, от выделения феромонов до мозговых паразитов, – он блестяще соединяет передовые научные открытия с ироничными и мудрыми наблюдениями о невообразимой сложности бытия.

«Путеводитель для влюбленных в математику»

Автор: Эдвард Шейнерман

Ориентировочная дата выхода: 4 июля 2018

Математика – наука абсолютно точная и совершенно скучная. Так принято считать, но Эдвард Шейнерман берется доказать обратное. Он утверждает, что математика бывает не менее увлекательной, чем естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Вы, например, знаете, сколько измерений у фрактала? Почему на идеально настроенном инструменте можно играть только в одном ладу? Каков наилучший путь выиграть выборы, если победителями становятся больше двух кандидатов? Как понять, насколько можно доверять даже самому высокоточному медицинскому тесту? Можно ли покрыть весь пол паркетинами в виде правильных пятиугольников и не оставить зазоров? Как проверить, не сфабрикована ли налоговая отчетность, всего лишь проанализировав первые цифры денежной суммы?

Ответы на все эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. Автор приглашает читателя испытать свои силы в решении математических головоломок и станет вашим гидом в захватывающем и комфортном путешествии по миру чисел, геометрических фигур и теории вероятностей. Достаточно школьных знаний алгебры, а итогом станет незабываемая радость знакомства с основами математического мышления.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram