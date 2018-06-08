Что почитать в июне: новинки от издательства «Альпина Паблишер»

Альпина Паблишер

«Живое кино: Секреты, техники, приемы»

Автор: Фрэнсис Форд Коппола

Ориентировочная дата выхода: 14 июня 2018

Создатель «Крестного отца», «Апокалипсиса сегодня», «Дракулы» и других киношедевров не устает быть новатором и теперь. По мнению Фрэнсиса Форда Копполы, будущее кинематографа – за новой формой искусства, которое он назвал «живое кино». Оно объединит все лучшее, что придумано и успешно используется в кино, телевидении и театре. Такой фильм, снятый одним дублем, в режиме реального времени, с элементами сценической постановки и использованием новейших технологий даст режиссерам больше творческой свободы, а зрителям – ощущение, что они смотрят кино прямо в процессе его создания. В этой книге Коппола рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке и съемках «живого кино», размышляет об особенностях работы с актерами и построения кадра.

Эта книга не только руководство по созданию «живого кино», но еще и автобиография кинорежиссера. Он рассказывает о людях и фильмах, которые на него повлияли, и делится личным взглядом на историю развития кинематографа и телевидения.

В приложении есть дневниковые записи Фрэнсиса Форда Копполы, которые он делал в ходе постановки «живого кино» в 2015 году.

«Что бы сказал Фрейд? Как великие психотерапевты решили бы ваши проблемы»



Автор: Сара Томли

Ориентировочная дата выхода: 15 июня 2018

Что бы сказал Карл Юнг о вашем кризисе среднего возраста и покупке красного «Феррари»? Как бы Беррес Фредерик Скиннер объяснил, почему вы не отлипаете от своего телефона? Хотели бы обратиться к Эриху Фромму за помощью в поиске настоящей любви? Эта книга – отчасти введение в психологию, а отчасти руководство для жизни. Ее автор, психотерапевт Сара Томли, вооружит вас знаниями, объяснит, почему вы такие, какие вы есть, почему поступаете так, а не иначе, и расскажет, как ваши повседневные проблемы решили бы известные психологи и психоаналитики, такие как Мелани Кляйн, Дональд Винникотт, Фриц Перлз и многие другие.

«Хороший плохой босс: Наиболее распространенные ошибки и заблуждения топ-менеджеров»

Авторы: Кэри Купер, Стефан Стерн

Ориентировочная дата выхода: 10 июня 2018

О работе руководителей и топ-менеджеров существует много мифов: «лидерами рождаются», «вся власть сосредоточена наверху», «на самом деле женщины не хотят руководить», «быть начальником сложно» и им подобные. Стереотипы относятся не только к личностным качествам руководителя, но и к рабочим процессам, за которые он отвечает.

Мифы возникали не на пустом месте, когда-то многие из этих установок были актуальны, но в наши дни они безнадежно устарели. Однако эта «мифология» часто мешает продуктивной работе, ухудшает отношения в коллективе и не дает руководителю раскрыть потенциал – как собственный, так и своих сотрудников. Авторы книги разбирают 44 самых известных мифа об управлении и дают подробные инструкции о том, как избавиться от них навсегда, а также приводят интервью с выдающимися специалистами в области управления.

«Результатники и процессники: Результаты, создаваемые сотрудниками»

Автор: Артем Ганноченко

Ориентировочная дата выхода: 27 июня 2018

Книга о том, как действовать с максимальной эффективностью и достигать желаемых результатов, обладая ограниченными ресурсами. Результатники и процессники – это два типа сотрудников. Автор рассказывает об их особенностях и показывает, как настраивать ресурсы организации – человеческие, финансовые, материальные, временны́е, чтобы они работали как единое целое. Человеческий ресурс является ключевым, ведь сотрудник – это ресурс компании, управляющий остальными ресурсами. Поэтому и задачи, разбираемые в книге, посвящены правильному мотивированию и обучению сотрудников, планированию и оценке их работы.

«Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство»

Авторы: Джеффри Лайкер, Йорго Трахилис

Ориентировочная дата выхода: 11 июня.2018

Компания может расти и развиваться ровно настолько, насколько она развивает своих лидеров. Времена, когда организациям нужны были только грамотные исполнители, остались в прошлом. Сегодня развитие невозможно без личного участия каждого. Именно так выглядит настоящее лидерство: руководитель, который побуждает коллег постоянно совершенствоваться. Каждый процесс должен улучшаться каждый день.

Джеффри Лайкер – ведущий мировой эксперт по методам Toyota, автор множества книг, включая «Дао Toyota», «Практика дао Toyota» и многие другие, – рассказывает о самом главном секрете Toyota: уникальной системе развития лидеров, которую компания разрабатывала в течение нескольких десятилетий. Именно эту систему и стоит внедрять вместо простого копирования отдельных инструментов бережливого производства: «точно вовремя», канбан и других.

«Дизайн в пространстве культуры: От арт-объекта до эклектики»

Автор: Максим Лаврентьев

Дата выхода: 1 июня 2018

Книга о различных стилях в архитектуре и интерьере, о значении и функциональности разных предметов, о взаимосвязи истории, культуры и дизайна. Вы узнаете о том, как отличить винтаж от ретро, гламур от китча, в чем тайный смысл узоров на ковре, откуда взялись «диванные войска», у кого из знаменитых личностей был самый необычный кабинет, а также многое другое. Автор, пытаясь воссоздать в своей гостиной атмосферу XIX столетия, погрузился в историю, чтобы найти больше подробностей о доставшихся ему в наследство вещах. Обнаруженная им в различных источниках информация оказалась настолько интересной, что ему захотелось поделиться ей с другими – и так родилась эта книга.

Альпина нон-фикшн

«Кто мы такие? Гены, наше тело, общество»

Автор: Роберт Сапольски

Ориентировочная дата выхода: 18 июня 2018

В книгу «Кто мы такие?» вошли лучшие статьи известного ученого и популяризатора науки Роберта Сапольски о человеке во всем его потрясающем многообразии. Три ее раздела посвящены главным вопросам естествознания, включая влияние генов и среды на поведение, социальные, политические и сексуальные предпосылки поведенческой биологии и роль общества в формировании личности. Во всем, что описывает Сапольски – от брачных ритуалов грызунов до религиозных практик жителей тропических лесов, от выделения феромонов до мозговых паразитов, – он блестяще соединяет передовые научные открытия с ироничными и мудрыми наблюдениями о невообразимой сложности бытия.

«Путеводитель для влюбленных в математику»

Автор: Эдвард Шейнерман

Ориентировочная дата выхода: 4 июля 2018

Математика – наука абсолютно точная и совершенно скучная. Так принято считать, но Эдвард Шейнерман берется доказать обратное. Он утверждает, что математика бывает не менее увлекательной, чем естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Вы, например, знаете, сколько измерений у фрактала? Почему на идеально настроенном инструменте можно играть только в одном ладу? Каков наилучший путь выиграть выборы, если победителями становятся больше двух кандидатов? Как понять, насколько можно доверять даже самому высокоточному медицинскому тесту? Можно ли покрыть весь пол паркетинами в виде правильных пятиугольников и не оставить зазоров? Как проверить, не сфабрикована ли налоговая отчетность, всего лишь проанализировав первые цифры денежной суммы?

Ответы на все эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. Автор приглашает читателя испытать свои силы в решении математических головоломок и станет вашим гидом в захватывающем и комфортном путешествии по миру чисел, геометрических фигур и теории вероятностей. Достаточно школьных знаний алгебры, а итогом станет незабываемая радость знакомства с основами математического мышления.