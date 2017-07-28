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День PR-специалиста: топ-7 книг для повышения квалификации

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© Фото: prostir.ua

Темы дня

Нам, журналистам, только на руку общаться с профессиональными пиарщиками, поэтому для самых матерых, которые даже в свой праздник предпочтут подковать блоху PR-коммуникаций, составили подборку книг от издательства «Питер».

Специалист по PR, как правило, работает в режиме многозадачности и должен владеть самыми разными навыками — от SMM, event-маркетинга и копирайтинга до активных продаж, публичных выступлений, фото- и видеосъемки и много чего еще. Поэтому сегодня, в день PR-специалиста, «Санкт-Петербург.ру» и издательство «Питер» предлагают набор эффективных инструментов для развития по всем необходимым направлениям. 

 

 

Тимур Асланов 

PR-тексты. Как зацепить читателя 

PR-коммуникации — ключевой способ создания имиджа компании и управления им. Если вы понимаете, чем пресс-релиз отличается от милицейского протокола и почему стоит отказаться от желтых тизерных заголовков, если вы хотите, чтобы PR-тексты всегда давали именно тот эффект, который вам нужен, эта книга для вас. Она поможет взглянуть на привычные PR-инструменты под новым углом зрения, сделать ваши тексты более качественными и максимально отвечающими поставленным целям. Руководители пресс-служб и PR-отделов получат уникальный инструмент для обучения и контроля персонала.
   

Джек Траут, Эл Райс

Позиционирование: битва за умы. Новое издание

Концепция позиционирования — одна из самых популярных маркетинговых теорий в наши дни. Книга «Позиционирование: битва за умы», рассказывающая о ней и впервые изданная в 1980 году, потрясла деловой мир и навсегда изменила правила маркетинга, одновременно став мировым бестселлером во многих странах мира и настольной книгой для специалистов по маркетингу, рекламе, а также для руководителей компаний, желающих быть победителями в конкурентной борьбе.

Новейшее издание книги дополнено авторскими комментариями, в которых анализируются феноменальные успехи и грандиозные маркетинговые провалы трех последних десятилетий, а также кейсами из практики рекламы и маркетинга в России, написанными по согласованию с Джеком Траутом российскими представителями компании Trout&Partners.
   

Петр Панда

Тексты, которым верят. Коротко, понятно, позитивно

Перед вами мощное оружие по усилению любых видов текстов. Своего рода «библия современного копирайтера». Только важное и действенное. Только проверенные методы, фишки и приемы от создателя стиля «Убедительно-позитивный копирайтинг» Петра Панды. С помощью этой книги вы научитесь создавать по-настоящему убедительные продающие и рекламные тексты.

Теперь вы сможете писать не «как все». Это редкий и очень ценный навык. Там, где другие будут повторять тысячи уже набивших оскомину штампов, вы будете бить точно в цель. Продавать. Убеждать. Доказывать. Вы научитесь писать так, чтобы читатели говорили «хотим, как у вас»
и «мы вам поверили».  
   

Сергей Щербаков

Партизанский маркетинг в социальных сетях. Инструкция по эксплуатации SMM-менеджера, второе издание

Эта книга по сути — вовсе не книга, а скорее должностная инструкция, которая призвана регламентировать профессиональную жизнь SMM-менеджера даже за пределами трудодня. В ней буквально почасовое расписание задач на неделю (вопрос «Что?») сменяется полноценным «Как?» и лишь в необходимых случаях «Зачем?».

На предприятии это позволяет руководителю просто вручить сотруднику книгу и время от времени, по ней же, его контролировать. А тем, кто сам себе SMMщик, — раз и навсегда снять вопрос о системном подходе к своей деятельности.

Кроме того, книга выходит далеко за рамки справочника по SMM, так как предлагает некоторые схемы работы в offline, встроенную систему публичной ответственности сотрудника и даже пакет документации, посвященной планированию, отчетности и самомотивации.
   

Дмитрий Румянцев, Наталья Франкель 

Event-маркетинг. Все об организации и продвижении событий 

Каждый день в России проходят тысячи мероприятий самой разной направленности. Концерты, фестивали, семинары и тренинги, конференции, праздники, вечеринки, онлайн-трансляции. Как их организовывать? Как привлекать наevent людей в условиях высокой конкуренции? Как провести мероприятие, чтобы посетители остались довольны? Как получить много новых клиентов в свой бизнес с помощью событий? Книга ответит на эти вопросы. 

Наталия Франкель и Дмитрий Румянцев — создатели и ведущие крупнейшего блога в социальных сетях об event-маркетинге. Организаторы sold out-конференций и фестивалей: «Суровый питерский SMM», «Найди свой трафик», SOLD OUT, VideoDays, SMM-десант, «Детский Петербург» и других.

 
   

Дмитрий Кот

Продающие тексты: модель для сборки. Копирайтинг для всех

Дмитрий Кот — один из самых известных копирайтеров, бизнес-тренер, директор Агентства продающих текстов, автор бестселлера «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают».

Книга для всех, кто пишет продающие тексты.

Чем она отличается от десятка других книг по копирайтингу? Она дополняет их. Помогает систематизировать приемы и подходы: предлагает систему — вы понимаете, из каких блоков состоит текст и роль каждого из них; содержит готовые к внедрению формулы и шаблоны — бери и делай; раскрывает секреты, повышающие эффективность текстов; допускает вариативность поведения — на каждый блок текста даются несколько формул.

Собери идеальный продающий текст по схеме. Не забудь добавить свои фишки и приемы.
   

Кирилл Гопиус

Сила убеждения. 101 совет по сторителлингу

Storytelling буквально переводится с английского как «рассказывание историй». «Но разве байки могут быть убедительными?» — спросите вы. Конечно! Ведь сторителлинг – уникальный коммуникативный, эстрадный и маркетинговый прием, который позволяет использовать медиа-потенциал устной речи.

Истории наглядны, отлично запоминаются и создают сильную эмоциональную привязку. Именно поэтому почти в каждом рекламном ролике есть законченный сюжет, призванный сформировать лояльность к продукту.

Из этой книги вы узнаете, как «работают» истории, почему они влияют на эмоции слушателя и убеждают, мотивируют и вдохновляют лучше, чем приказы, логические доводы или философские рассуждения.

Простые рекомендации, приведенные в ней, помогут вам освоить искусство эффективного взаимодействия с аудиторией, научат убеждать клиентов, рекламодателей и партнеров, легко добиваться желаемого, привлекать новых покупателей, продвигать собственные идеи и выделяться среди коллег.

 

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