Радость и вдохновение: топ-5 проектов творческой группы «Прана»

Название творческой группы «Прана» говорит само за себя. В понятии восточной эзотерики, Прана - это энергия жизни, связывающая воедино все многообразие вселенной, наполняющая творчеством мироздание. Именно творчество является основной движущей силой Prana-group, миссия которой - создавать максимум возможностей для творческого самовыражения художников, танцоров, музыкантов, актеров, жонглеров, ходулистов, факиров и прочих деятелей артистического искусства. А они, в свою очередь, несут людям незабываемую радость и вдохновение.

Творческое объединение существует с 2005 года. За 11 лет было создано множество уникальных проектов, впервые появившихся на городской и даже российской сцене в исполнении артистов Prana-group.

В 2011 году команда «Прана» выступила с уникальным, впервые реализованным в России художественным световым перформансом на конкурсе талантов «Минута славы». Одним из ярких проектов стало шоу «Музыкальные молнии Тесла». Воспользовавшись рецептом Николы Тесла, «Прана» нашла одаренных конструкторов, инвестировала в их эксперименты, добавила щепотку музыки и получила на выходе абсолютно уникальный в Петербурге шоу-проект.

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Также с подачи творческой группы «Прана» в моду петербургского street-art вошли ожившие статуи. Опираясь на европейский стиль, улицы Петербурга стали наполняться изысканными образами. И по сей день этот вид уличного искусства остается одним из любимых как для гостей, так и для коренных жителей Северной столицы.

Виртуозы песочных картин есть в Петербурге также благодаря Prana-group: именно для обучения их художников почти десять лет назад были приглашены мастера песочного шоу из других городов. Гироскутеры произвели настоящий фурор в Петербурге в 206 году, в тоже время артисты «Прана» создали танцевальный акробатический номер на гироскутерах с крио-эффектами.



Всего в репертуаре творческой группы более 20 фантастических проектов оригинального жанра. Многие из них появились на свет благодаря фантазии заказчиков, которых «Прана» считает скорее своими партнерами, нежели клиентами. Ведь именно благодаря им реализуются самые смелые и креативные идеи. Когда поступает заказ, команда разрабатывает не только индивидуальный сценарий для каждого проекта, но и берет на себя создание концепции праздника в целом. От идеи до реализации; даже в кратчайшие сроки.

Так, 29 июня в честь открытия памятника знаменитого авиаконструктора Сергея Петровича Изотова Prana-group совместно с партнерами за неделю создала крупномасштабное театрализованное действие с участием 45 артистов. Команда модельеров специально для мероприятия разработала эскизы и отшила порядка 30 новых костюмов.

Совершенству нет предела, поэтому с каждым днем, с каждым заказом, с каждым новым проектом уровень профессионализма команды «Прана» возрастает и получает признание, побеждая на различных городских, всероссийских и даже международных конкурсах.

В копилке наград «Прана»: титул «Чемпионы мира» Международных соревнований по боди-арту World Bodepaintibg Festival, проходивших в Австрии в 2013 году (номинация World Fluro Award), многократные победы в конкурсе по боди-арту на фестивале красоты «Невские берега» (в том числе в 2017 году). А всем известный фестиваль огненных искусств «Живые огни», первый в России фестиваль международного масштаба, на протяжении семи лет организовывает именно ТГ «Прана» и ее бессменный руководитель Даниил Ценяев.

Важной частью любого шоу является слаженная работа команды профессиональных артистов и техников. Их работа нацелена в первую очередь на передачу эмоционального и энергетического заряда зрителям, способного оставить неизгладимое впечатление в их сердцах. Передовые идеи, ультрамодные концепции и новейшие технологии позволяют творческой группе «Прана» постоянно двигаться вперед и создавать все больше уникальных проектов. От изящества световой картины до мистических образов театра теней, от технологичного шоу на гироскутерах до высоты ходулиста, от светящихся балерин до неистового огненного шоу. И все это вы можете найти на сайте «Prana Group».