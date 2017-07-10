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Первый солнечный, или как на Stereoleto играли "Кино" и топили лед

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© Фото: vk.com/stereoleto
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    Stereoleto подарил петербуржцам незабываемые впечатления, которые будут греть весь год.

    На Stereoleto 2017 наваливали бас, топили лед, невероятно много пели и танцевали. Петербургская погода, видимо, сдалась под накалом страстей и не подвела – все три дня фестиваля было тепло и солнечно. Не зря Stereoleto называют не только независимым музыкальным международным фестивалем, но и первым солнечным.

    Меломаны ждут Stereoleto весь год, на фестиваль приезжают из разных уголков России, так как знают: в лайн-апе артисты из ТОП-листов российских и международных чартов, самые громкие открытия года и невероятная атмосфера. Этот год не стал исключением: на фесте выступили крестные отцы трип-хопа U.N.K.L.E., ветераны русского рока «Сплин», главная поп-сенсация года «Грибы». Всего на трех сценах феста в ЦПКиО на Елагином острове выступили более 30 артистов со всего мира.

    Приятным сюрпризом для посетителей стало то, что свой уикенд можно было начать уже в пятницу: в этом году фестиваль проходил три дня – 7, 8 и 9 июля – вместо уже привычных двух выходных.

    Приятной неожиданностью стало и то, что Stereoleto 2017 было посвящено Виктору Цою, солисту легендарной группы «Кино», которому бы в этом году исполнилось 55 лет. Лучшим подарком для многочисленной армии фанатов музыканта стало грандиозное выступление большого симфонического оркестра – «Симфоническое Кино» - 7 июля на концерте-открытии фестиваля. Уникальный проект, позволяющий услышать любимые каждым песни в ином музыкальном диапазоне и по-новому оценить весь масштаб гения Цоя. Оркестровые версии легендарных «Видели ночь», «Восьмикласница», «Группа крови», «Каждую ночь», «Кукушка», «Пачка сигарет» и других созданы современным композитором Игорем Вдовиным. Лицом и визитной карточкой проекта стал знаковый для всех меломанов гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. А сын рок-музыканта Александр Викторович Цой представил созданный специально для проекта видеоряд, полностью отражающий всю стилистику легендарной группы. 

    Если в прошлом году фест радовал гостей необычной Израильской сценой, то в этом году в Петербург приехали северные соседи: на один день Квадро сцена волшебным образом превратилась в сцену SUOMI 100 — в честь 100-летия независимости Финляндии. Открывали сцену группа GEO — эпичное трио Яна, ГоГо и Оззи, которые любят пафос, танцы и мелодии. Так же там выступили финская фолк-банда Hermanni Turkki, панк-краут-шугейз-коллектив Teksti-TV 666, Chic Project, а также их специальный гость Кирилл Толмацкий aka Децл aka LeTruk, знаменитое трио из Хельсинки K-X-P и Jaakko Eino Kalevi.

    Собственная сцена в этом году была и у пивного бренда Tuborg. TBRGOPEN подарил гостям лихо замешанный микс из стилей и направлений, объединяло артистов одно – все они сегодня делают самую актуальную музыку, которая скоро будет в наушниках у миллионов, - Буерак, ГШ, Луна, Mustelide, Свидание, Filastine & Nova, Angelic milk, Пасош и, конечно, рэпер Хаски, которого сегодня называют новым Гуфом.

    На главной сцене во второй день Stereoleto выступили уже культовые Pompeya и Грибы, а 9 июля – 25/17, Lucille Crew, Too Many Zooz и, конечно, хедлайнеры фестиваля – легендарные «Сплин», песням которых подпевала огромная толпа, и U.N.K.L.E., представившие современное живое шоу, приуроченное к выходу нового альбома «The Road».

    Традиционно помимо музыкальной составляющей на Stereoleto 2017 можно было попробовать лучший городской стрит-фуд, познакомиться с подборкой произведений современного искусства, посетить маркет петербургских дизайнеров, сделать солнечные селфи со стильными арт-объектами и принять участие в забавных конкурсах.

    Stereoleto с задачей справился: светило, качало, удивляло. Через год - на Stereoleto 2018 - новые артисты, новые сцены, новые эмоции.

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