Наступил первый день STEREOLETO

В пятницу, 7 июля, на Елагином острове стартовал шестнадцатый международный фестиваль STEREOLETO. Мероприятие пройдет в течение трех дней в ЦПКиО им. Кирова, где пятничным вечером симфонический оркестр «СИМФОНИЧЕКСКОЕ КИНО» исполняет песни группы «Кино», которому посвящен фестиваль этого года. В составе симфонического оркестра играют бывший гитарист «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя — Александр.

STEREOLETO будет продолжаться в течение трех дней - 7, 8 и 9 июля. В рамках фестиваля функционируют четыре площадки: главная сцена, «SUOMI100 9», квадро сцена и «TBRG OPEN». На главной сцене будут выступать такие группы, как «Грибы», «25/17», «Сплин», «U.N.K.L.E» и другие, а на «SUOMI100 9» зажгут самые популярные и яркие артисты из Финляндии. На других площадках фестиваля выступят молодые и перспективные исполнители.

В выходные дни STEREOLETO будет качать парк им. Кирова с 15:00 до 23:00. Билеты на оставшиеся два дня фестиваля стоят от 2200 рублей. Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно по этой ссылке.