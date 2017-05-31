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Noize MC, Little Big и Anacondaz выступят на фестивале уличной культуры в Музее стрит-арта

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© Фото: vk.com/ucfestspb

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Фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival раскачает Петербург 3 и 4 июня.

Погружение в атмосферу кричащего хип-хопа, экстремального спорта, смешения современных субкультур и единения прогрессивного ультра-класса – все это фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival. На минувших выходных UCF 2017 отгремел в Москве, а 3 и 4 июня он пройдет в Северной столице, на площадке петербургского Музея стрит-арта.

За музыкальную составляющую феста отвечают Noize MC, Little Big, Anacondaz, ХЛЕБ, Хаски, ЛСП, Триада, Скруджи, Вандер Фил, Дана Соколова, Nelson, Hann with Gun. Также в захватывающих рифмах сразятся участники проекта одного из самых популярнейших рэп-баттлов в СНГ «SLOVO».

Помимо музыкальной программы, пространство фестиваля вместит зоны Tattoo, Skate & BMX, Street Dance, Barber, Workout, Spray Art, Kustom, Market и другие яркие тематические проекты. 

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В первый день фестиваля пройдут соревнования по лонгбордингу от петербургской команды райдеров ZR crew, кроме того ребята в оба дня феста будут обучать желающих азам как катания, так и дисциплин dancing и freestyle. Если у вас нет доски, не переживайте, потому что на время занятий вам ее предоставят.

В Spray Art зоне фестиваля граффити-художники реализуют свои самые сумасшедшие идеи не в классическом виде - на стенах, а воплотят свои задумки на самых разных объектах - от холста из аргалита до олдового автобуса.

UCF 2016. Фото: vk.com/ucfestspb
 

В Kustom зоне фестиваля развернется White Night Kustom Awards - масштабная экспозиция эксклюзивных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Коллекционеры и создатели представят лучшие проекты, а также расскажут о процессе преображения автомобиля в уникальную кастомную модель - как «с нуля» построить мотоцикл или велосипед.

Также на Urban Culture Festival 2017 гостей ждут выступления профессиональных танцоров самых ярких направлений, мастер-классы и масштабный танцевальный флешмоб.

А профессиональные спортсмены сразятся в спарингах на настоящем ринге и проведут показательные бои в разных видах единоборств. Каждый желающий, вдохновившись зрелищными боевыми перфомансами, сможет овладеть основами боевых искусств от настоящих профи. Все это - Workout зона.

UCF 2016. Фото: vk.com/ucfestspb
 

В режиме джем-сессии среди лучших райдеров пройдут соревнования в мини-рампе в категориях: самокат, скейтборд, BMX, роликовые коньки. Судьи - чемпионы Петербурга, ведущий - прорайдер Виктор Кирпич Демидов. Заключительным «жарким» штрихом зоны в прямом смысле слова станет fire session в свободном режиме - прыжки с трамплина через огонь во время выступления артистов.

Илья Капитан (Sky-Star) - мастер баскетбольного фристайла, пятикратный рекордсмен книги рекордов России, победитель книги рекордов журнала Men's Health,
3 июня докажет, что мячи можно не только закидывать в корзину.

В Зоне VAPE пройдет зрелищный Cloud Contest, Trick Show и мастер-классы от профессионалов вейп-индустрии. Тату-зону на петербургском фестивале будут курировать «динозавры» индустрии — Roy Tattoo. А мастера TOPGUN в Barber Zone будут отвечать за стильные мужские стрижки. Кроме того, среди посетителей разыграют бесплатные стрижки прямо на мероприятии.

UCF 2016. Фото: vk.com/ucfestspb
 

Ознакомиться с более подробной программой и приобрести билеты на фестиваль можно на официальном сайте. Организаторы обращают внимание, что в дни фестиваля билеты будут стоить дороже. 

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