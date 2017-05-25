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В российский прокат вышел фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

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© Фото: total3d.ru

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Морская кинофраншиза возвращается на экраны.

В широкий прокат в России и в странах 25 мая вышел фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», пятая часть легендарной пиратской саги о похождениях сумасбродного и безрассудного капитана Джека Воробья в исполнении неподражаемого Джонни Деппа, удостоенного за эту роль номинации на премию «Оскар». В Америке премьера состоится на день позже, 26 мая.

В новых приключениях компанию Деппу составят обладатели премии «Оскар» Хавьер Бардем и Джеффри Раш, а также Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Орландо Блум и другие актеры – в ролях как новых, так и уже знакомых поклонникам «Пиратов Карибского моря» персонажей.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», продюсером которого снова выступил Джерри Брукхаймер, а режиссерами Йоаким Роннинг и Эспен Сандберг, - это новая захватывающая история о морских разбойниках, полная мистики, юмора и сражений, в лучших традициях франшизы, которая за последние 13 лет стала настоящим международным феноменом. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей - заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор – все в духе любимой миллионами пиратской саги.

Сценарий нового фильма написал Джефф Натансон («Поймай меня, если сможешь», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). Исполнительными продюсерами выступили Майк Стенсон, Чад Оман, Джо Караччиоло мл., Терри Россио и Бригэм Тейлор. 

При подготовке к съемкам фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» создатели приняли решение обосноваться в туристической местах Золотого побережья в штате Квинсленд, расположенном на восточном побережье Австралии. Именно там 16 февраля 2015 года начались съемки пятой части легендарной саги. В процессе съемок производственная группа бросала якорь еще в нескольких локациях на австралийском побережье, таких как залив Мортон, природный парк Леннокс Хедленд, Хастингс Пойнт, гора Тамбурин и знаменитые острова Святой Троицы, прежде чем, наконец, пришвартоваться в канадском Ванкувере, где прошли заключительные 13 дней съемок.

Главный художник картины Найджел Фелпс спроектировал и построил большое количество реалистичных декораций от полноценного карибского городка и гробницы бога на дне океана до флотилии из тринадцати кораблей, некоторые из которых имеют длину почти 50 метров, включая полностью воссозданные «Черную Жемчужину» и «Месть королевы Анны», а также плавучую крепость капитана Салазара, грозный галеон под названием «Немая Мария», как в призрачном, так и в естественном виде, и, конечно, британские линейные корабли, пиратские фрегаты, и обшарпанную «Умирающую чайку», которой управляет капитан Джек за неимением средств на что-то более приличное. 

Для съемок сцен на кораблях, производственная группа задействовала масштабную «арену кораблей» с практически полноразмерными судами, установленными на компьютеризированных подвижных платформах, разработанных многократным обладателем премии «Оскар», художником по спецэффектам Джоном Фрейзиером. 

«Мы хотели снять самый лучший фильм пиратской саги. Мы хотели получить веселую, зрелищную и эпическую картину с очень сильным эмоциональным ядром и яркими персонажами. Мы усердно работали на протяжении нескольких лет, чтобы воссоздать дух первого фильма, и, в то же время, придать пятому фильму ощущение свежести и новизны, – говорит режиссер Йоаким Роннинг. – Теперь зритель должен будет сказать свое слово – получилось у нас или нет». 

Релиз блокбастера «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» в 2003 году ознаменовал рождение самой успешной франшизы Джерри Брукхаймера («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), «Пираты Карибского моря: На краю Света» (2007) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и самой успешной серии художественных фильмов в истории Disney. Общая мировая касса этих четырех фильмов превысила 3,7 млрд долларов.

Студия: Walt Disney Pictures/ Jerry Bruckheimer Films

Жанр: экшн, приключения, комедия

Режиссер: Йоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Продюсер: Джерри Брукхаймер

Исполнительные продюсеры: Майк Стенсон, Чад Оман, Джо Карачиоло мл., Терри Россио, Бригхэм Тейлор

В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Кевин Макнелли, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Стивен Грэм, Джеффри Раш и Орландо Блум.

Прокатный рейтинг: 16+

Формат: 3D, IMAX 3D, 2D

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