Roof Cinema открывает сезон кинопоказов на крыше американской классикой

В этом году Roof Cinema открывает сезон кинопоказов на городских крышах специальной программой, которая продлится весь июнь, – «Американская классика на крыше».

Первый сеанс состоится 30 мая - на крыше покажут легендарный фильм «Джентльмены предпочитают блондинок». Начало показа в 22:30. Показ пройдет на крыше клуба MOD на набережной канала Грибоедова, 7.

Петербургский вечер, трогательная ретро-картина, бесподобная Мэрилин Монро – все, чтобы создать ту самую романтическую атмосферу кинопоказов на крыше. «Джентльмены предпочитают блондинок» - это музыкальный фильм по одноименной книге Аниты Лус, комедия режиссера Говарда Хоукса. Фильм поставлен по мотивам одноименного мюзикла (1949). В ролях - Джейн Расселл, Мэрилин Монро, Чарльз Коберн, Эллиот Рид, Томми Нунан, Джордж Уинслоу, Марсель Далио, Тейлор Холмс, Норма Варден, Ховард Уенделл.

От капризов петербургской погоды защитит большой навес от дождя, теплые пледы и бар с горячими напитками. Для самых взыскательных зрителей есть VIP-места на мягких креслах и диванчиках.

Количество мест на крыше строго ограничено, поэтому организаторы советуют покупать их заранее. Купить билет онлайн можно на сайте.