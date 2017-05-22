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На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль научно-фантастических короткометражек Sci-Fi Shorts

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© Фото: предоставлено Roof Cinema

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Показ закрывает программу «Кино в театре», и до октября команда Roof Cinema перемещается с кинопоказами на крыши города.

На Новой сцене Александринского театра 26 мая покажут фестиваль научно-фантастических короткометражек Sci-Fi Shorts. Начало показа в 19:30.

Настоящий подарок для любителей Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, Спайка Джонза и таких сай-фай хитов всех времен и народов, как «Назад в будущее», «Автостопом по галактике», «Звездные войны» и «Матрица».

Восемь научно-фантастических фильмов с разных ракурсов и в разной тональности рассказывают о более или менее далеком будущем, в котором виртуальное и реальное, живое и механическое, космическое и земное взаимодействуют все чаще и все труднее отделимы друг от друга. 

Воображение, которое меняет мир, буйство виртуальных технологий, эксперименты с геномом – все это приметы нашей повседневности, чистая правда, которую лучшие молодые режиссеры мира лишь чуть-чуть дополняют, превращая в ошеломляющие сказки разных форматов – романтическую комедию, фэнтэзи, антиутопию или триллер. 

В зале всего 80 мест, поэтому организаторы - Roof Cinema - советуют приобретать билеты заранее – это можно сделать на сайте или по телефону 645-10-40.

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