На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль научно-фантастических короткометражек Sci-Fi Shorts

На Новой сцене Александринского театра 26 мая покажут фестиваль научно-фантастических короткометражек Sci-Fi Shorts. Начало показа в 19:30.



Настоящий подарок для любителей Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, Спайка Джонза и таких сай-фай хитов всех времен и народов, как «Назад в будущее», «Автостопом по галактике», «Звездные войны» и «Матрица».

Восемь научно-фантастических фильмов с разных ракурсов и в разной тональности рассказывают о более или менее далеком будущем, в котором виртуальное и реальное, живое и механическое, космическое и земное взаимодействуют все чаще и все труднее отделимы друг от друга.



Воображение, которое меняет мир, буйство виртуальных технологий, эксперименты с геномом – все это приметы нашей повседневности, чистая правда, которую лучшие молодые режиссеры мира лишь чуть-чуть дополняют, превращая в ошеломляющие сказки разных форматов – романтическую комедию, фэнтэзи, антиутопию или триллер.



В зале всего 80 мест, поэтому организаторы - Roof Cinema - советуют приобретать билеты заранее – это можно сделать на сайте или по телефону 645-10-40.