Depeche Mode выступит в Петербурге в рамках Global Spirit Tour

Группа Depeche Mode 13 июля устроит настоящее шоу для своих фанатов в Петербурге. Концерт в Северной столице состоится в рамках мирового тура Global Spirit Tour и пройдет в СКК «Петербургский».

График гастролей рассчитан почти на год: он стартует 5 мая 2017 года в Швеции, Стокгольме, а завершится 27 марта 2018 года в Бразилии, Сан-Паулу. В европейской части тура коллектив выступит для 1,5 млн фанатов в 32 городах 21 страны. В России только два города примут звезд первой величины - это Петербург и Москва.

В преддверии тура, 17 марта, Depeche Mode выпустили новый, 14-й по счету, альбом Spirit, песни из которого и станут основой сет-листа для грядущих концертов. Свежий хит Where's the Revolution, выпущенный всего месяц назад, стремительно набирает популярность: на YouTube у клипа уже почти шесть млн просмотров.

Depeche Mode — британская группа, созданная в 1980 году в городе Базилдон, в графстве Эссекс. У этого коллектива – собственный, ни на кого не похожий, стиль в жанрах электронной и рок-музыки. В 1981 году команда выпустила свой дебютный альбом Speak & Spell - так начался долгий путь на музыкальный Олимп славы. В разное время более 50 песен вошли в топ сингл-чартов Великобритании, 13 альбомов оказывались в десятке лучших. Depeche Mode также вошли в Топ-100 величайших музыкантов всех времен, по версии VH1, а 2 ноября 2006 года коллектив победил в номинации «Лучшая группа» на церемонии MTV Europe Music Awards.

«Продав более ста млн записей и сыграв для более чем 30 млн фанатов во всем мире, группа Depeche Mode вполне удовлетворена. Бесчисленное множество артистов ссылаются на нас как на источник вдохновения, а критики описывают наш «все еще пылающий след» и упоминают о возрастающей значимости группы с течением лет. Global Spirit Tour призван продолжить историю музыкальных открытий и успех группы в глазах критиков и поклонников», - сказал вокалист группы Дэйв Гаан на выступлении в Милане.