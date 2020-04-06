Олег Смакотин с нетерпением ждёт выхода киноповести «Шугалей»

Юрист и глава муниципального образования в Санкт-Петербурге Олег Смакотин рассказал, что с нетерпением ждёт выхода фильма. Смакотину небезразлична судьба россиян, на истории которых основан сюжет киноповести.

Юрист участвовал в акции в поддержку пленных социологов неоднократно. Он ездил специально в Москву, чтобы провести одиночные пикеты у здания ливийского посольства. По словам Смакотина, он лично знаком с Максимом Шугалеем и очень за него переживает.

Фото: vk.com/oleg_smakotin

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже год пребывают в ливийском плену. Они приехали в Ливию для проведения социологических опросов, но спустя некоторое время были захвачены и помещены в тюрьму «Митига». По некоторым данным, социологов пытали.

За год Шугалею и Суэйфану лишь однажды разрешили встретиться с адвокатом. Представители триполитанского правительства отказываются от переговоров по освобождению россиян. Существует вероятность, что Максим Шугалей сбежал из тюрьмы. На прошлой неделе поступала информация о побеге группы заключенных из «Митиги». Не исключено, что Максим был среди них, но точных данных об этом на данный момент нет.

Фильм «Шугалей» будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах. На видеохостинге YouTube опубликован официальный трейлер киноленты.

Смакотин уверен, что фильм обратит внимание мировой общественности на историю россиян. И в конце концов Шугалей и Суэйфан вернутся домой.