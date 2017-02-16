В Этажах открылась благотворительная фотовыставка «Дружба. Как это бывает»

В Лофт Проекте Этажи открылась благотворительная фотовыставка «Дружба. Как это бывает». Это новый проект программы индивидуального наставничества для детей, нуждающихся в поддержке, «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге и фотографа Анны Асриянц.

«Старшие Братья Старшие Сестры» – часть международной программы Big Brothers Big Sisters International, одной из самых эффективных программ индивидуального наставничества для детей, нуждающихся в поддержке (ребята, оставшиеся без попечения родителей, живущие в социально незащищенных семьях, с ограниченными возможностями). Программа наставничества профессионально готовит, подбирает и сопровождает совместимые пары «Старший – Младший» для того, чтобы у ребенка, появился тот самый значимый взрослый, который подставит плечо, поделится душевным теплом и жизненным опытом.

В рамках фотовыставки вы увидите удивительные истории дружбы взрослого и ребенка, рассказанные через объектив фотокамеры. Фотограф Анне Асриянц удалось точно визуализировать почти четырехлетний опыт работы программы в Петербурге. Это уже не волонтерство или благотворительность, это общая история и жизнь, неотъемлемой частью которой ребята стали друг для друга.

Перед программой, в целом, и фотовыставкой, в частности, стоит глобальная задача – изменить отношение общества к детям из неблагополучного окружения и к самой идее осознанной благотворительности как инвестиции в будущее.

Все представленные работы можно купить. Средства от продажи будут направлены на развитие программы в Петербурге.