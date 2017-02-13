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Более семи тысяч человек посмотрели старт нового сериала от Marvel в кино

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© Фото: предоставлено организаторами кинопоказа
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    В Петербурге закрытую премьеру первой серии «Легиона» в кинотеатре «Великан Парк» посетили 200 человек.

    Первую серию нового сериала «Легион» показали в формате российской кинотеатральной премьеры. Показ 9 февраля собрал в кинотеатрах 36 городов более семи тыс. человек, порядка 200 из них – в Петербурге. Уникальную возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года подарили телеком-оператор «Дом.ru InterZet» и телеканал FOX HD.

    Новый сериал производства FOX при поддержке студии Marvel – это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про «Людей Икс».

    В Петербурге посвящение в «Люди Икс» состоялось в кинотеатре «Великан Парк». Зрители участвовали в фотоссесии с супергероями, отвечали на вопросы тематической викторины и получали подарки от организаторов. Фотоотчет можно будет увидеть в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

    Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Следить за развитием сюжета «Легиона» можно по четвергам в 19:00 и 22:00. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.

    Генеральным информационным партнером показов выступил ведущий российский портал о кино «КиноПоиск», партнерами – киноцентр «Великан Парк» и городской информационный портал «Санкт-Петербург.ру».

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