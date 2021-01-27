Беглов поздравил петербуржцев с Ленинградской победой стихами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в среду, 27 января, поздравил блокадников и ветеранов, а также всех жителей города с днем освобождения Ленинграда от блокады.

«Этот день пронизан щемящим чувством безграничной благодарности. Сегодня мы преклоняемся пред людьми, ценой чьих жизней через 872 блокадных дня окутанное порохом небо над Ленинградом расцвело салютными залпами», — обратился к ленинградцам и ветеранам глава города.

Есть на лице одна такая складка…

Найдешь ее на лбу иль возле рта

И скажешь: "Ленинградец, ленинградка!"

Ты не забудешь этого лица.

В нем светит воля города-героя.

И складка та, как шрам, как память боя,

Как след раненья на лице бойца

— привел стихи Ильи Быстрова градоначальник.