Трехсотлетний дуб в парке Кирова получил статус памятника живой природы

В Санкт-Петербурге, во вторник, 27 января, трехсотлетний дуб получил статус памятника живой природы. Дерево находится в исторической части Елагина острова. На место приезжала специальная комиссия, которая его осматривала.

Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова сообщает, что дуб находится под номером 531 в Национальном реестре очень старых деревьев России. По приезде комиссии оценивался внешний вид дерева, кроны и размер ствола, а также возраст дерева.

Кроме того, были изучены отсылки к историческим фактам и легендам.

После проверки выяснилось, что дуб очень здоровый и жизнеспособный.