В Петербурге подвели итоги конкурса по реставрации интерьеров Смольного монастыря

В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса, где определился победитель для реставрации интерьеров Собора Воскресения Словущего, входящего в состав памятника федерального значения «Смольный монастырь». Право не реконструкцию предоставится право АО «Ремфасаду», который отремонтирует интерьеры памятника за 116,4 млн рублей.

Перед подрядчиком стоит задача воссоздания отделки из искусственного мрамора, а также провести штукатурные, малярные и слесарные работы. Кроме того, реставрация понадобится и архитектурно-лепному декору объекта.

Организация должна закончить работы по реконструкции интерьера до 20 ноября 2021 года.