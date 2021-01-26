Ленобласть присоединилась к проекту «Кино России»

В Ленинградской области создали свою кинокомиссию, а также регион присоединился к проекту «Кино России».

В администрации правительства Ленобласти сообщили, что комиссия появится с ближайшее время. Задача кинокомиссии состоит в оказании помощи кинокомпаниям в проведении и организации съемок. Сюда входят получение разрешения на съемку, выбор наилучшей локации для съемок, безопасность проведения съемочного процесса, а также привлечение местных актеров и жителей для участия в съемках.

В комитете по культуре и туризму области сообщается, что с введением новой «организации» появится возможность привлечения большего количества туристов, что позволит повысить заполняемость гостиниц.