Салют в четь полного освобождения Ленинграда от блокады пройдет на Большом пляже Петропавловской крепости

Информация о том, где и когда пройдет праздничный артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, была предоставлена пресс-службой западного военного округа.

27 января в 21:00 на Большом пляже Петропавловской крепости дадут 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка. Батарея в составе двенадцати орудий и батарея в составе двенадцати фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии будет отвечать за салют.

Залпы будут произведены орудиями, также с помощью установок в небо над Петербургом будет выпущено около 1500 фейерверков. Высота, на которой разорвутся купола салюта, составит 500 метров, диаметр куполов – 300 метров.