Около Мариинского театра появится памятник Чайковскому

В Санкт-Петербурге напротив Концертного зала Мариинского театра в следующем году появится памятник русскому композитору и музыкальному критику Петру Чайковскому.

Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга, сообщил, что деньги ан финансирование проекта должны выделить в скором времени. Памятник поставят около третьей сценой театра.

«Скорее всего, в следующем году памятник будет уже готов», — заявил замглавы города.

В сентябре прошлого года был проведен конкурс на лучший памятник для композитора. Победителями оказались Екатерина Пильникова и Виктор Гаврилов.

Устанавливать памятник планируют за счет фонда Валерия Георгиева, который является директором и художественным руководителем Мариинского театра.