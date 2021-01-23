Фильм про блокаду Ленинграда получил премию «Золотой орел»

Фильм про блокадный Ленинград получил престижную премию «Золотой орел».

В киностудии «Мосфильм» прошла 19-я церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». По результатам церемонии, лучшим фильмом была признана картина Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Ранее режиссер получил гран-при Московского международного кинофестиваля.

Приз за лучшую женскую роль в картине получила актриса Ольга Озоллапиня. Кроме того, фильм был отмечен наградой за лучший сценарий.

Сюжет кинокартины «Блокадный дневник» разворачивается во время первой блокадной зимы во время Велико Отечественной войны. В феврале 1942 года у Ольги умер муж, и она сама уже подозревает, что сама скоро умрет. Она идет через весь Ленинград, чтобы увидеть своего папу и проститься с ним.