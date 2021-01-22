Архитекторы из четырех стран представили свои проекты будущей "СКА Арены"

По информации, предоставленной пресс-службой «СКА Арены», архитекторами были предоставлены 4 проекта стадиона и прилегающего к нему парка.

Финские архитекторы предложили простую форму, отсылающую к первоначальному варианту и вместе с тем показывающую мощь стадиона. Арену, по плану, должны опоясывать световые орбиты, как символ полета в космос Юрия Гагарина.

Проект американских архитекторов – синтез науки и искусства. Они вдохновлялись бозоном Хиггса, а также творчеством авангардного архитектора Наума Габо.

«Кондиайн и партнеры» основывали свой проект на концепции звездного неба и млечного пути. Здание арены, согласно их идее, должно быть помещено в прозрачную оболочку, которую образует пространственная вантовая конструкция. В темное время стадион будет практически исчезать, становясь «миражом».

Архитекторы из Австрии вдохновлялись башней Владимира Татлина и плакатами Эля Лисицкого. Основа архитектурного образа в их проекте - динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Победителя конкурса выберут после 20 февраля, когда заказчик определит, сколько времени понадобится для того, чтобы воплотить в жизнь тот или иной проект.