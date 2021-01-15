Эрмитаж вернет деньги за несостоявшиеся экскурсии в 2020 году

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вернет деньги всем посетителям по абонементам за несостоявшиеся экскурсии в 2020 году.

На официальной странице музея «ВКонтакте» сообщили, что возврат денег будет осуществляться по абонементам и только за те экскурсии, которые не состоялись с 17 марта по 14 июля 2020 года, в связи с закрытием Эрмитажа.

Для того, чтобы осуществить возврат необходимо обратиться в экскурсионное бюро музея с абонементом, кассовым чеком (при наличии), а также паспортом и банковской картой, в том случае, если оплата осуществлялась по терминалу.

Однако оформление возврата будет осуществляться только по предварительной записи.